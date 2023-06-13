روسيا تطور محركات جديدة لصواريخ "آمور" الفضائية الواعدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس ماضون في تطوير محرك جديد لصواريخ "آمور" الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

وحول الموضوع قال مدير مكتب "خيم أفتوماتيكا" الروسي للتصاميم الهندسية، سيرغي كوفاليوف:"نهاية العام الجاري سيتم الكشف عن محرك RD-0177 الذي يعمل بالأوكسيجين والميثان، والمخصص لصواريخ Amur-SPG الفضائية الروسية القابلة للاستخدام عدة مرات".

وأضاف:"لقد قمنا بتطوير محرك جديد بقوة دفع تعادل 100 طن، هذا المحرك طورناه نحن بالكامل، وقبل نهاية 2023 يجب أن يتم الكشف عنه، وبعدها سيخضع لعدة مراحل من الاختبار، ومن المفترض أن يكون المحرك جاهزا تماما عام 2025".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت في أكتوبر 2020 اتفاقيات مع مؤسسة "بروغريس" الروسية لتطوير صواريخ "آمور" الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، والمجهزة بمحركات تعمل بالميثان، ومن المفترض أن تكون هذه الصواريخ قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10.5 طن إلى المدارات الأرضية القريبة، أي أن حمولتها ستكون أكبر بطنين تقريبا مقارنة بصواريخ Soyuz-2 الروسية المستخدمة حاليا.

إقرأ المزيد

ومؤخرا أشارت المؤسسة إلى أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير منظومات تحكم في هذا النوع من الصواريخ بحيث يكون بالإمكان تعديل الصاروخ وإضافة أو إزالة أقسام منه لتكون مرحلته الأولى قابلة للاستخدام مرة واحدة أو عدة مرات، وفي نفس الوقت يجب ألا تتطلب هذه العملية إجراء أية تعديلات على منظومات منصات الإطلاق.

المصدر: فيستي