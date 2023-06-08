روسيا تختار روادا لترسلهم إلى محطتها المدارية الواعدة

أعلن مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء أن روسيا تخطط لاختيار رواد لإرسالهم في بعثات إلى محطتها المدارية الواعدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز: "يتم التخطيط لاختيار رواد لإرسالهم في رحلات إلى المحطة الفضائية الروسية الواعدة (ROS)، وعملية اختيار الرواد ستجري في الفترة ما بين عامي 2023 و2024".

وأشار البيان إلى أن رواد مؤسسة "روس كوسموس" الفاعلين حاليا سيذهبون في رحلات إلى المحطة المدارية الروسية الجديدة أيضا.

وتعمل روسيا حاليا على مشروع محطتها المدارية الواعدة (ROS)، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من وضع التصميم الأولي لهذه المحطة صيف العام الجاري.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية الواعدة قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 ".

وفي فبراير الماضي كان كبير المصممين في مؤسسة "روس كوسموس"، فلاديمير كوجِفنيكوف قد أشار إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

المصدر: وكالات روسية