طائرات "سوخوي سوبر جيت 100" المدنية تستغني عن المكونات الأجنبية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على تطوير إلكترونيات جديدة لاستخدامها في طائرات "سوخوي- SJ-100" المدنية الواعدة.

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وقالت الخدمة الصحفية للمؤسسة:"بدأ معمل (KRET) التابع لمؤسسة روستيخ بإجراءات اعتماد معدات إلكترونية جديدة يصنعها لطائرات سوخوي- SJ-100، للاستغناء عن المكونات الأجنبية التي كانت تستخدم في تلك الطائرات، النسخ السابقة من هذه الطائرات كانت تعتمد على معدات طيران إلكترونية من شركة Thales Avionicsالفرنسية".

وأشار الخبراء في (KRET) إلى أن معدات الطيران الإلكترونية الجديدة التي يطورونها تنتمي إلى معدات الجيل الثالث، وتم تزويدها بأحدث التقنيات التي تتواقف مع أنظمة الكمبيوتر المخصصة للطائرات.

ومن جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" يفغيني يفتوشينكو:"نعمل اليوم على نطاق واسع لاستبدال وتحديث جميع مكونات وأنظمة طائرات SJ-100، وتتعاون في هذا الأمر عدة مؤسسات وشركات روسية، وتقوم شركة (KRET) بوضع اللمسات الاخيرة على معدات إلكترونية جديدة تطورها لهذه الطائرات للاستعناء عن المعدات المستوردة، ويجري حاليا إعداد الوثائق لاعتماد هذه المعدات".

وتبعا ليفتوشينكو فإن الخبراء في (KRET) وأثناء تطويرهم للمعدات الجديدة استفادوا من الخبرات المكتسبة في تطوير معدات طائرات Il-96-300، و وTu-204/214، وBe-200.

المصدر: سلاح روسيا