روسيا تختبر محركات جديدة لطائرات "سوخوي SJ-100" المدنية الواعدة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن نجاحها في اختبارات أجرتها على محركات يتم تطويرها لطائرات "سوخوي SJ-100" المدنية الواعدة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة :"نجح الخبراء الشركة الروسية المتحدة لصناعة المحركات التابعة لمؤسستنا بإجراء اختبارات على نظام التحكم الآلي الذين يطورونه لمحركات PD-8 الجديدة التي يتم تصنيعها لطائرات SJ-100 المعدّلة".

وأضاف البيان: "تم إجراء الاختبارات في معهد بارانوف الروسي لهندسة محركات الطيران، وتمكنت أنظمة التحكم بالمحركات من العمل عند درجة حرارة وصلت إلى 1100 درجة مئوية.. يجري حاليا تطوير الوحدات الميكانيكية وأنظمة توزيع الوقود ووحدات الضخ والصمامات لمحركات PD-8 الواعدة".

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ومن جانبه قال كبير المصممين في الشركة الروسية المتحدة لصناعة المحركات، سيرغي أوستابينكو: "لأول مرة مرت جميع الوحدات الهيدروميكانيكية في أنظمة التحكم بالمحركات اجديدة في تجربة تحاكي عمل المحرك على درجات حرارة عالية، النتائج كانت ممتازة، وهي خطوة مهمة أخرى لاعتماد محركات PD-8 الجديدة في طائرات SJ-100".

وتطور روسيا محركات PD-8 للاستغناء عن محركات SaM146 الروسية الفرنسية المستخدمة في طائرات SSJ100، تعزيزا للخطة التي تقتضي الاستغناء عن المكونات الأجنبية بشكل كامل في صناعة الطيران في البلاد.

المصدر: سلاح روسيا