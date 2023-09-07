عالم يوضح كيف يمكن تشخيص الفصام بالرنين المغناطيسي

تحصل لدى الأشخاص الذين يعانون من الفصام تغيرات في بنية الدماغ، يمكن كشفها عبر التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي التشريحي.





ويقول فاديم أوشاكوف كبير الباحثين في معهد دراسات الدماغ المتقدمة بجامعة موسكو: "بمساعدة طرق القياس المورفولوجي، يمكن قياس أحجام ومساحات مناطق وسمك بعض هياكل الدماغ. باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، ويمكن أيضا قياس ما يسمى بتصوير المسالك (تقنية تسمح بتصور مسارات الدماغ - مسالك المادة البيضاء). ويوضح الانتشار اتجاه المسارات المحورية، التي ترتبط بها الخلايا ببعضها البعض".

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ووفقا له، بهذه الطريقة يمكن للأطباء رؤية ما يسمى "خطوط التلغراف" للدماغ. و يظهر التصوير بالرنين المغناطيسي كيفية اتصال منطقة ما من الدماغ بأخرى باستخدام الخطوط ومدى قوة هذا الاتصال.

ويظهر التصوير بالرنين المغناطيسي بنية مختلفة لهياكل الدماغ واتجاه "خطوط التلغراف" لدى المرضى الذين يعانون من الفصام.

ويقول: "كما يفقد هؤلاء المرضى قوة الاتصال بين الخلايا، لأن الدماغ لا يستطيع الاتفاق مع نفسه. ونحن نرى في الوقت الحاليالخلل فقط. لذلك ستكون الخطوة التالية فهم كيفية ارتباط الخلل المعين بأعراض الهلوسة والأوهام".

ووفقا له، يبقى الفصام أحد أكثر الأمراض الغامضة التي تصيب البشر. وحتى الآن لم تحدد أسباب تطوره، ولا يوجد تشخيص موضوعي له، ولا يمكن علاجه بشكل كامل.

المصدر: gazeta.ru