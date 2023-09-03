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أحدث غواصة روسية تجتاز اختبارات الغطس بنجاح

العلوم والتكنولوجيا

أحدث غواصة روسية تجتاز اختبارات الغطس بنجاح
Russian Ministry of Defense
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أعلن المكتب الإعلامي لأسطول البلطيق الروسي، أن غواصة "موجايسك" الحديثة اجتازت بنجاح اختبارات الغطس في بحر البلطيق.

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ويشير المكتب إلى أن عملية الغطس جرت تحت مراقبة الطيران البحري والسفن الحربية وسفينة الإنقاذ СС-750. وكانت هذه أول عملية غطس إلى العمق المقرر تنفذها الغواصة ضمن الاختبارات المصنعية في الميدان البحري لأسطول البلطيق.

وجاء في بيان المكتب: "اختبر طاقم الغواصة الجديدة Mozhaisk التي تعمل بالديزل والكهرباء خلال الغطسات الأولى إلى عمق 50 مترا، عمل جميع أنظمة وآليات الغواصة، ووضع خوارزمية الإجراءات للتحكم بها في أعماق البحر وطرق مختلفة للعودة إلى السطح".

وتجدر الإشارة إلى أن الغواصة "موجايسك" الجديدة، هي غواصة متعددة الأغراض تعمل بوقود الديزل والكهرباء وهي الحادية عشر من مشروع 636.3 "فرشافيانكا" . ومهمة هذه الغواصة هي محاربة الغواصات والسفن المعادية وحماية القواعد البحرية والساحلية ووسائل الاتصالات البحرية والاستطلاع ومراقبة نشاط واتصالات العدو.

المصدر: تاس

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