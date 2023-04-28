إنزال غواصة روسية جديدة تعمل بالكهرباء والديزل

أقيم حفل تدشين غواصة كبيرة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء "موجايسك" من مشروع 636.3 والتي تم بناؤها لأسطول المحيط الهادئ الروسي في حوض بناء السفن التابع لشركة "أدميرالتيسكيي فيرفي".

وقال القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف إن غواصة "موجايسك" ستكون خامس غواصة تنقلها شركة "أدميرالتيسكيي فيرفي" إلى أسطول المحيط الهادئ.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن غواصات من مشروع 636.3 مخصصة لمحاربة قوات العدو الموجودة على السطح وتحت الماء ويمكن استخدامها لزرع الألغام والدفاع عن القواعد البحرية والاتصالات الساحلية والبحرية ولأنشطة الاستطلاع والدوريات.

وبعد إنزال الغواصة إلى الماء، سيتم إيصالها إلى رصيف المصنع، وستصل "موجايسك" إلى التدريبات في بحر البلطيق.

المصدر: رابتلي