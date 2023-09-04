روسيا ترفع علم البحرية على سفينة أبحاث جديدة

شهد مصنع Yantar الروسي احتفالية خصصت لرفع علم البحرية على سفينة أبحاث جديدة طورت لصالح الأسطول الحربي الروسي.

وجاء في بيان صادر عن المصنع: " أقيمت في مصنعنا احتفالية خاصة لرفع علم البحرية على سفينة الأبحاث الجديدة يفغيني غوريغليدجان والتي طورت لصالح الجيش الروسي، وحضر الاحتفالية عدد من الشخصات المدنية والعسكرية منها قائد أسطول بحر البلطيق الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقة كالينينغراد، ونائب المدير العام للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، والمدير العام لمصنعنا، إضافة على مجموعة من المهندسين والمطورين".

وخلال كلمة ألقاها في الاحتفال قال المدير العام للمصنع إيليا سامارين: "هذه السفينة طوّرت في إطار مشروع خاص ساهم فيه عدة مؤسسات روسية، بفضل تعاوننا معا تمكنا من صنع سفينة بمواصفات جديدة ومميزة، أشكر جميع موظفي مصنعنا وجميع شركائنا على عملهم الجاد، وأتمنى للسفينة سنوات خدمة طويلة وإبحارا سعيدا".

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بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2016 بمصنع Yantar في إطار المشروع الحكومي 02670، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020 لتخضعها لعدة مراحل من الاختبارات قبل تسليمها للجيش، وزودتها بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر.

المصدر: سلاح روسيا