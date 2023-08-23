روسيا تشغّل سفن نقل مدني من جيل جديد في بطرسبورغ

بدأت روسيا في بطرسبورغ بتشغيل جيل جديد من السفن طورتها لتأمين النقل الآمن والمريح للركاب بحرا ونهرا.

وقال المسؤولون في مصنع Sredne-Nevsky الروسي لبناء السفن :"بدأت بمدينة بطرسبورغ الروسية عملية تشغيل ثاني سفينة طورناها في إطار المشروع 04580، هذه السفينة تعمل حاليا على نقل الركاب من وسط المدينة إلى المرسى الموجود في منتزه جزيرة الحصون".

وتبعا للمصنع فإن العمل على تطوير هذه السفينة كان قد بدأ عام 2022، وأنزلت إلى المياه العام الجاري، وخضعت للعديد من التجارب التي بينت أنها قادرة على توفير نقل مريح وآمن للركاب.

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وكانت وسائل إعلام روسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا لديها خطة أولية لبناء 6 سفن نقل مدنية في إطار المشروع 04580، لتعمل هذه السفن في بطرسبورع ومدن أخرى في البلاد.

ويبلغ طول السفينة الجديدة 32 مترا، وعرضها 8.7 م، ويمكنها الحركة بسرعة 30.8 عقدة بحرية، وحمل 200 راكب إضافة إلى أفراد الطاقم الأساسي المكون من 3 أشخاص، والمميز لهذه السفن محركاتها الصديقة للبيئة وتصميمها الذي يجعل التنقل على متنها مريحا وممتعا للمسافرين.

المصدر: سلاح روسيا