روسيا تكشف عن قواربها الجديدة للنقل المدني في منتدى "الجيش-2023"

أطلعت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن زوار منتدى "الجيش-2023" على نماذج لقوارب جديدة تطورها لتوفر أفضل معايير النقل البحري والنهري.

وأشارت الشركة إلى أن القوارب التي تطورها في إطار المشروع 23290 توفر أفضل معايير الرفاهية والراحة لركابها، كما يمكنها نقل 150 راكب لمسافة 1000 كلم سواء في البحار أو في الأنهار.

وزوّدت هذه القوارب بأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، كما حصلت على أحدث أنظمة لتوجيه ومنظومات الملاحة والاتصالات، وتقنيات الرؤية الليلية التي تمكنها من الحركة بأمان في الليل.

aoosk.ru

ويبلغ طول كل قارب من هذه القوارب 25.7، وعرضه 9.3 م، ومقدار إزاحته للمياه 66 طنا، ويمكنه الحركة في المياه بسرعة 29.5 عقدة بحرية بفضل زوج من محركات MTU 10V2000M72.

aoosk.ru

إقرأ المزيد

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا