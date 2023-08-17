روسيا تكشف النقاب في منتدى "الجيش-2023" عن طوربيدات مضادة للغواصات المسيّرة

كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" النقاب عن نوع جديد من الطوربيدات القادرة على التعامل بكفاءة عالية مع الغواصات الصغيرة والمسيّرة.

وحول الموضوع قال كبير المصممين المسؤولين عن طوربيد UMT الجديد، بوريس كوبتيف: "طوربيد UMT الجديد من عيار 220 ملم صمم لتدمير جميع أنواع الغواصات والمركبات المسيّرة تحت الماء، والتي أصبحت مستخدمة على نحو واسع في العمليات العسكرية الخاصة حاليا، وله القدرة على تدمير السفن والقوارب أيضا".

وأضاف: "الصفة المميزة في هذا الطوربيد هو حجمه ووزنه اللذان يمكنان من استخدامه مع مختلف أنواع القوارب والسفن والغواصات، كما يمكن إطلاقه من الغواصات أو القوارب المسيرة أيضا.. الطوربيد مزود بنظام توجيه سلبي نشط، ونظام التحكم به عبارة عن بنية مفتوحة، الأمر الذي يسمح بتحديث هذا النظام دون الحاجة لإدخال تعديلات على الطوربيد نفسه".

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وأشار كوتيف إلى "أن الخبراء الروس يعملون حاليا على تطوير أنظمة مضادة للتشويش للطوربيد الجديد ما يجعل عملية التشويش عليه واعتراضه صعبة من قبل العدو، فضلا عن أن جسم الطوربيد مصنوع من ألياف الكربون، وبعض أقسامه مصنوعة بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، الأمر الذي يسهل من عملية تصنيع هذا السلاح ويقلل من زمن التصنيع.

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: سلاح روسيا