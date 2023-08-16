أبرز المركبات العسكرية الجديدة التي استعرضتها روسيا في منتدى "الجيش-2023"

كشفت روسيا خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023" عن مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والمركبات القتالية.

ومن بين أبرز المعروضات الروسية في المنتدى كانت ناقلة الجنود المصفحة المطورة عن مدرعات "بوميرانغ" والتي صممها خبراء من مصانع الأسلحة في نيجيني نوفغورود، إذ أشار الخبراء إلى أن المركبة تتمتع بقدرات ممتازة على الحركة والمناورة في ساحات المعارك وتوفر في نفس الوقت حماية ممتازة للجنود من القذائف والألغام والأعيرة النارية.

مركبات Tiger-M المدرّعة:

كشفت روسيا خلال المنتدى أيضا عن مركبات Tiger-M التي تعتبر نسخا معدّلة من مركبات Tiger القتالية، إذ أتت النسخ الجديدة بتصفيح إضافيي للهيكل والأبواب والزجاج، كما تم تعديل العجلات لتصبح أكثر مقاومة لانفجارات الألغام، وسلّحت هذه المركبات برشاشات وقاذفات صواريخ وقاذفات قنابل جديدة.

مركبات "سبارتاك" المزودة بمدافع:

ظهرت في المنتدى أيضا مركبات "سبارتاك" العسكرية الروسية المعدّلة التي زوّدت بمدافع من عيار 57 ملم، ومنظومات S-60 المضادة للأهداف الجوية، منظومات حماية للمركبة مضادة للصواريخ والقذائف الموجهة.

واستعرضت روسيا خلال فعاليات المنتدى أيضا عن نسخ من منظومات مدفعية "مالفا" المحمولة على عربات عسكرية، ومدرعة " Zubilo" المسيّرة التي صممت لتقديم الدعم الناري للآليات والوحدات العسكرية ونقل المصابين والمعدات العسكرية في ساحات المعارك.

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تعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.

المصدر: وكالات روسية