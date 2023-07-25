بدء اختبارات التأهيل لمسدس "الأفعى" عيار 9 ملم الروسي

بدأت اختبارات التأهيل لمسدس "أوداف 6 بي 72" (أفعى البواء) الأوتوماتيكي عيار 9 ملم، وذلك بعد أن أكمل مصنع "إيجِفسك" الميكانيكي إنتاج دفعة تجريبية أولى من هذا السلاح.

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وسيتم اختبار الدفعة الأولى من المسدسات في ظروف مناخية مختلفة، وذلك في درجات حرارة من 50 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية فوق الصفر وكذلك في ظروف الغبار والمطر.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" الروسية. وأضاف المدير التنفيذي بالنيابة لمصنع "إيجِفْسك" الميكانيكي فالنتين كارغين، أن الخطوة التالية للشركة هي البدء في الإنتاج التسلسلي للمسدس بحلول نهاية عام 2023 وضمان جودة المسدس بنسبة 100٪.

يذكر أن مسدس "أوداف" الروسي عيار 9 ملم نجح في اجتياز الاختبارات الحكومية عام 2018. وتم تصميم المسدس ليتفق مع الطلقة العالية القوة 9×21 ملم التي تُصيب العدو المحمي بالسترة المدرعة الواقية من الرصاص.

ويحتوي المسدس على لوحة "بيكاتيني" المتعددة المهام حيث يركب جهاز الدلالة على الأهداف ومصباح يدوي. ويتسع مخزن المسدس لـ18 طلقة. أما نسخته الخاصة فيتوفر فيها جهاز للرماية الصامتة. وتم تكييف بيئة العمل الخاصة بالسلاح لاستخدامه الاستخدام المريح بواسطة اليديْن اليمنى واليسرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا