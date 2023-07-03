قفاز آلي يساعد عازفي البيانو على التعافي من السكتة الدماغية

يكتشف مزيج من الذكاء الاصطناعي ومستشعرات اللمس أكثر من 10 أخطاء في العزف على البيانو.

وقد ابتكر العلماء الأمريكيون من كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريد قفازا روبوتيا يساعد الموسيقيين على إعادة تعلم العزف على البيانو بعد إصابتهم بسكتة دماغية. أفاد بذلك الباحثون على موقع FAU الإلكتروني.

إقرأ المزيد

وقالت عميدة الكلية ستيلا باتالاما:" إن قفازنا الآلي على عكس المشاريع المماثلة قادر على التمييز بين الأداء الصحيح وغير الصحيح للحن نفسه". فمن خلال تتبع حركة اليد التي ترتدي القفاز، يوفر نظام الذكاء الاصطناعي الداخلي ردود فعل فورية، مما يسهّل تعلم الأداء المناسب للعزف على البيانو.

ويمكن للذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار اللمسية الموجودة على أطراف أصابع الجهاز التعرف على 12 نوعا مختلفا من الأخطاء، بما في ذلك الضغط المتسرع على المفاتيح أو التأخير لفترة 0.1 ثانية. وحسب العلماء، فإن دقة اكتشاف الأخطاء قد بلغت 97٪.

ولفت العلماء أيضا إلى أنه يمكن استخدام مبدأ القفاز الآلي ليس في العزف على آلات موسيقية فحسب، بل في تنفيذ مهام يومية أخرى.

المصدر: تاس