مدير "روسكوسموس": محطة الفضاء الدولية لن يكون لها وجود بعد عام 2030

قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن محطة الفضاء الدولية (ISS) بشكلها الحالي لن يكون لها وجود بعد 2030.

وقال بوريسوف: "بقرار من الحكومة، تم تمديد تشغيل الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2028".

وأضاف:"ولكن، للأسف، يجب أن نعلن أن المحطة على الأرجح لن يكون لها وجود بشكلها الحالي بعد عام 2030. حينها، إما أن يتم إغراقها بطريقة خاضعة للتحكم، أو أن يتم استخدامها لأغراض أخرى".

وختم قائلا: "نحن نعمل بأقصى سرعة لتطوير محطة مدارية روسية جديدة".

المصدر: انترفاكس