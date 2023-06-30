الجيش الأمريكي يتسلّم مدمرة بحرية من جيل جديد

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن سلاح البحرية في البلاد تسلّم مؤخرا مدمرة بحرية من فئة Arleigh Burke المعدّلة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Huntington Ingalls Industries الأمريكة سلّمت سلاح البحرية في جيش البلاد سفينة Jack H. Lucas، أول مدمرة من فئة Arleigh Burke- Flight III المعدّلة.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة كاري ويلكينسون: "تسليم هذه السفينة للجيش جاء نتيجة الجهود الدؤوبة التي بذلها العاملون في أحواض بناء السفن التابعة لنا، ونتيجة التعاون الفعال مع شركاء التوريد ووسلاح البحرية الأمريكي.

بدأت الولايات المتحدة بتصنيع هذه السفينة عام 2019، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021، ومن المفترض أن تدخلها الخدمة لصالح جيشها عام 2023.

وتتميز السفينة الجديدة عن سفن Arleigh Burke من الفئات السابقة بوجود رادار AN/SPY-6(V)1 القادر على رصد الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة في آن واحد".

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يبلغ طول السفينة الجديدة 155 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 9700 طن، كما يمكن لهذه السفن نقل 300 شخص بسرعة 30 عقدة بحرية، والإبحار لمسافة 4400 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومة التسليح الأساسية لها صواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ SM، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، وصواريخ ASROC المضادة للأهداف البحرية، فضلا عن المدافع من عيار 127 ملم، والرشاشات من عيار 20 و25 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا