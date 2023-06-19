ما هو شكل الحياة في أكثر الأماكن سخونة على الأرض؟!

يعد وادي الموت (Death Valley) المكان الأكثر سخونة على وجه الأرض، بدرجات حرارة تزيد عن 120 درجة فهرنهايت (49 درجة مئوية) خلال فصل الصيف.

بصرف النظر عن الحرارة، يعد وادي الموت أيضا موطنا للعديد من العقارب المرعبة والرتيلاء والثعابين السامة التي تتربص بصمت في صحراء كاليفورنيا.

وقد ترغب في مراقبة خطوتك أيضا، حيث توجد أعمدة المناجم المليئة بالغازات السامة في أماكن أكثر مما قد تتوقعه.

إذن، كيف يعيش الناس في مكان كهذا؟

يستكشف MailOnline أهم التهديدات لمنتزه وادي الموت الوطني وما ينصح به حراس المنتزه في الظروف القاسية.

1. الطقس يمكن أن يقتل

"السفر على استعداد للبقاء على قيد الحياة" هو توجيه من خدمة الحديقة الوطنية حيث يحذرون من درجات الحرارة المحلية القاتلة.

يشتهر وادي الموت بأنه أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض وأكثر الأماكن جفافا في أمريكا الشمالية. وليس من غير المألوف أن يموت الناس هنا، لكن الخسائر الحقيقية للأمراض المرتبطة بالحرارة لا تزال غير معروفة.

بلغت أعلى درجات الحرارة في الوادي ذروتها عند 134 درجة فهرنهايت (57 درجة مئوية) منذ ما يقرب من 110 سنوات في قرية فرنيس كريك الصغيرة، قبل أن تنخفض إلى حوالي 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية) في الليل.

ويعتبر تغير درجات الحرارة من السخونة إلى البرودة، طبيعي تماما في المنطقة، حيث يتم تبريد الرمال بسرعة كبيرة في الليل وغالبا ما تحدث ظروف التجمد .

وينصح الحراس "لا تصبحوا ضحية وادي الموت". اشرب ما لا يقل عن غالون واحد (4 لترات) من الماء يوميا لتعويض فقدان العرق، أكثر إذا كنت نشيطا. ابق على الطرق المعبدة في الصيف. احمل مياه شرب إضافية في سيارتك في حالة الطوارئ.

وعلى الرغم من أن الشتاء يكون أكثر اعتدالا في وادي الموت، إلا أن المنطقة لا تزال تعاني من العواصف الرعدية العرضية والفيضانات الهائلة.

حتى مع ذلك، يحث الحراس الزائرين والسكان المحليين على توخي الحذر دائما من المتاعب، حيث يمكن أن يكون الغثيان والدوار علامة على الإصابة بضربة شمس.

2. الحيوانات

تعد الصحراء موطنا لبعض المخلوقات الزاحفة، من الأفاعي الجرسية إلى العقارب وحتى عناكب الأرملة السوداء. لهذا السبب يحذر قادة المتنزهات من أن أي شخص يغامر عبر هذه التضاريس القاسية يجب ألا يضع أيديه أو أقدامه في شيء لا يمكنه رؤيته بوضوح.

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وتم اكتشاف عقرب Wernerius inyoensis حديثا في جبال Inyo في الوادي في عام 2009، وهو واحد من أصغر العقارب التي تم اكتشافها في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من كونه ساما، إلا أن هذا النوع لن يقتلك على الأرجح - على عكس العديد من الأنواع الأخرى. وتكمن هنا أيضا ثعابين الرتيلاء وMojave الصحراوية الجانبية، حيث من المحتمل أن تكون الأخيرة قادرة على قتل طفل صغير.

ولكن قد تندهش من معرفة أن القوارض تشكل في الواقع خطرا كبيرا للوفاة في المنطقة حيث أن الاتصال بها أو برازها يمكن أن ينشر فيروسات هانتا. ومن أعراض ذلك التعب والحمى وآلام العضلات، بالإضافة إلى قشعريرة ومشاكل في البطن.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان أي شخص قد أصيب بهذا في الوادي، فقد وجد الباحثون آثارا لمتغير فيروس هانتا في فئران الصبار المحلية.

3. الطرق الغادرة

مع درجات الحرارة الحارقة وعدد لا يحصى من العقارب، قد تتوقع أن تكون هذه هي السبب الرئيسي للوفاة في وادي الموت المسمى على نحو مناسب.

لكن قادة المنتزهات يقولون إن حوادث السيارات تقتل في الواقع معظم الناس هنا، بعد أن أبلغوا عن العديد من الحوادث على مر السنين.

وتحد إشارة الهاتف الضعيفة من الجهود المبذولة للحصول على المساعدة، مع عزل الوادي تماما عن لاس فيغاس المجاورة.

ويزعم أن "عدد الأشخاص الذين يموتون في حوادث السيارات الفردية أكثر من أي وسيلة أخرى". ولتجنب وقوع حادث، اتبع حدود السرعة، وانقل السرعة إلى سرعة أقل على المنحدرات شديدة الانحدار، وضع حزام الأمان.

4. المناجم السامة

خلال أواخر القرن التاسع عشر، توافد الكثيرون بشغف على وادي الموت في محاولة لاستخراج الذهب والفضة.

لكن هذه الجهود قوبلت بالفشل، وذلك بفضل ندرة المياه والوقود والتكنولوجيا التي جعلت من المستحيل العثور على أي شيء ذي قيمة. وحتى يومنا هذا، تنتشر الألغام المهجورة في جميع أنحاء الصحراء. وأحد أكثرها إثارة للجدل هو منجم بوراكسو الذي يبلغ عمقه 500 قدم، والذي ورد أنه تسبب في احتجاج شعبي على استغلال الحدائق الوطنية.

وبينما قد تبدو هذه المواقع التاريخية مثيرة للاهتمام لاستكشافها، يقول الحراس إنه يجب تجنبها بأي ثمن. وقد تحتوي على "جيوب من الهواء الفاسد" وحتى غازات سامة، على حد زعمهم.

ويمكن أن يتكون هذا الهواء السيئ من نقص الأكسجين ومن المحتمل أن يكون أول أكسيد الكربون، مع تحذير جامعة نيفادا من أن شخصا ما قد لا يشعر بالآثار حتى يغادر منجما.

5. مزارع القنب الخطرة

إذا كنت قد شاهدت مسلسل Breaking Bad الشهير، فقد تكون على دراية بمزرعة القنب الخاصة بـ Walter White المزروعة في وسط صحراء منعزلة.

وكما اتضح، فإن بعض مناطق وادي الموت هي موطن لمواقع مشابهة جدا، والتي يزعم الحراس أنها مخاطر محتملة.

وإذا تعثر أحد السكان المحليين في أحد هذه الأشياء، فإن الخدمة تنصحه "بالركض أو المشي أو الزحف أو الاختباء" لمجرد الحفاظ على سلامته.

ويعد التباطؤ في التقاط الصور أو الحصول على إحداثيات الموقع فكرة سيئة أيضا، مع الوصف المادي الجيد بما يكفي لتنبيه السلطات.

المصدر: ديلي ميل