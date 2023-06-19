كيف أباد كويكب الديناصورات على الأرض؟.. وهل يمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى؟

منذ حوالي 66 مليون سنة، توقفت الحياة على كوكب الأرض بسبب حدث كارثي، حيث اصطدم كويكب بعرض 12 كيلومترا (7.5 ميلا) في المحيط بالقرب من شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك.

تؤدي عواقب هذا التأثير في النهاية إلى هلاك ثلاثة من كل أربعة أنواع من النباتات والحيوانات حول العالم، ما ينهي هيمنة تلك المجموعة الأكثر شهرة من المخلوقات، الديناصورات.

إذن كيف نفقت الديناصورات بالضبط؟ وهل يمكن أن يؤثر كويكب على الحياة بالدرجة نفسها في المستقبل؟

يحتوي عالمنا الحديث على نقص واضح في الحيوانات الكبيرة المسننة وذات الجلد المتقشر التي تدوس في جميع أنحاء الريف وتتجول. ووفقا لسجل الحفريات، ملأت الديناصورات ذات يوم مجموعة متنوعة من المنافذ البيئية في جميع أنحاء العالم.

وتنعكس اللحظة الزمنية التي تغير فيها كل هذا من خلال محتويات طبقة مميزة من الصخور الرسوبية تسمى حدود العصر الطباشيري-الباليوجيني (K-Pg).

ويستخدم موقع الكاف في تونس لتمثيل معيار هذه الصفيحة الواسعة بشكل ملائم، على الرغم من أن ورقة الغبار المضغوط تمتد في الواقع حول الكوكب بسمك يتراوح من 2 إلى 3 سنتيمترات (حوالي بوصة واحدة).

وتحت هذه الصخرة؟ الكثير من الديناصورات. وفوقها، أقرب الأشياء إلى الديناصورات التي يمكن أن نجدها هي الأصناف الصغيرة ذات الريش التي نطلق عليها الطيور.

وعلى الرغم من كونها رقيقة جدا، إلا أن بضعة سنتيمترات من الصخور الرسوبية يمكن أن تحزم عشرات الآلاف من السنين من المواد. ولعقود من الزمان افترض علماء الأحافير أن فقدان أنواع الديناصورات كان تدريجية نسبيا.

وفي السبعينيات، كان الجيولوجي الأمريكي والتر ألفاريز منشغلا بدراسة التشكيلة الفوضوية لطبقات الصخور في الجبال الإيطالية، وهي طبقات تضمنت حدود K-Pg. ولتحديد الوقت الفعلي الذي استغرقته الطبقة لتتشكل، التفت إلى والده، الفيزيائي والحائز جائزة نوبل لويس ألفاريز، الذي اقترح قياس مقدار الانحلال في نظير البريليوم 10 كمؤقت.

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وكانت ستكون فكرة جيدة، لولا حقيقة أن كل مادة البريليوم قد تلاشت منذ فترة طويلة، ولم تترك شيئا ذا قيمة للقياس. لذلك تم اقتراح عنصر آخر - الإريديوم - كبديل.

وكما هو الحال مع العديد من العناصر الأثقل على كوكب الأرض، فإن الكثير من إيريديوم الأرض قد غرقت باتجاه جوهرها على مدار تاريخها. ومن المرجح أن أي شيء تم العثور عليه بالقرب من السطح قد وصل مع ضباب خفيف من الغبار الذي يستقر على كوكبنا كل يوم من الفضاء بين الكواكب.

وتوقع ألفاريز ووالده أن يكون الإيريديوم واحدا من بين كل عشرة مليارات جسيم. وما وجدوه كان تركيزا أكبر بثلاثين مرة. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه تم العثور على العنصر في مستويات مركزة داخل هذه الطبقة نفسها في جميع أنحاء الكوكب.

وهذا الاندفاع من الإيريديوم يعني أكثر من الغبار اللطيف المعتاد للحبيبات الكونية. ويمكن استبعاد السوبرنوفا، لأنه لم يكن هناك أثر لنظير البلوتونيوم 244 الذي يمكن العثور عليه بجانب ارتفاع الإيريديوم الذي ترك جرعة مفاجئة من الصخور الفضائية.

وكانت الثمانينيات من القرن الماضي وقتا مثيرا للجيولوجيين والكيميائيين وعلماء الأحافير الذين كانوا حريصين على تجميع سيناريو حول فرضية اصطدام الكويكب.

وبعد فترة وجيزة من نشر ألفاريز ووالده فرضيتهما، حددت شركة نفط آثار حفرة يبلغ عرضها 180 كيلومترا (110 ميلا) تحت نهر يوكاتان.

واليوم، هناك القليل من الجدل حول حقيقة أن كويكبا كبيرا ضرب كوكبنا منذ حوالي 66 مليون سنة، وتزامن توقيت هذا الاصطدام مع حدث انقراض هائل. وما لا يزال موضع نقاش هو بالتحديد كيف يمكن أن يكون نيزك متوسط الحجم قد تسبب في مثل هذه المذبحة.

كيف تسبب اصطدام كويكب في انقراض العديد من الأنواع؟

من شأن شحوب الغبار والدخان في الغلاف الجوي أن يولد بعض التغييرات الخطيرة في المناخ العالمي، ما يؤدي إلى تغيير درجات الحرارة وسلاسل الغذاء بطرق من شأنها أن تؤدي بسرعة إلى زوال العديد من الأنواع.

وهناك الكثير من الأدلة على أن الأرض قد اهتزت بفعل تأثير K-Pg. وتشير "موجات تسونامي" إلى القوة المطلقة للانفجار. إن التوقيعات الكيميائية لظاهرة عالمية من الجسيمات التي تحجب أشعة الشمس تدعم احتمالية الشتاء الكوكبي. حتى أن هناك علامات على حدوث تغيير جذري في كيمياء المحيطات من شأنه أن يفسر الخسارة الفادحة في الحياة البحرية.

لكن هل هذه التغييرات، بقدر ما هي ضخمة، كافية لتفسير حجم الدمار؟. من المؤكد أنها كانت جزءا كبيرا من الصخور، ولكن أثبتت الحياة أنها مرنة بشكل مدهش في مواجهة التغييرات الكبيرة.

وهناك بعض الجدل القائل بأن الديناصورات - وخاصة الكبيرة منها - كانت عرضة بشكل خاص للتغييرات البيئية على نطاق واسع، وربما كانت في طريقها بالفعل إلى الزوال. واصطدام الكويكب بقلبها إلى الحافة. إنها فرضية لا تزال تثير جدلا حادا، مع إثبات صعوبة تفسير الأدلة بطريقة أو بأخرى.

وتقترح إحدى الفرضيات في السنوات الأخيرة أن الأمر لم يكن يتعلق بالحجم، بل بالأحرى تحديد الموقع الدقيق لتأثير مثل هذا الذي يهز حقا الغلاف الجوي للكوكب. وحتى قطع الصخور ذات الحجم المتوسط من الفضاء يمكن أن تطلق فترات طويلة من التبريد الخطير إذا ضربت الجيولوجيا التي تحتوي على النوع الصحيح من المعادن.

ضع في اعتبارك حقيقة أن النيزك قد يأتي بزاوية حاسمة، فقد يكون لدينا سبب وجيه لتخيل أن نفس الكويكب الذي يبلغ عرضه 12 كيلومترا قد يكون أقل تدميرا لو اصطدم بعد بضع ثوان، في مكان مختلف قليلا عند نقطة درجة مختلفة قليلا. وهو ما سيجعله أقل سوءا بالنسبة للديناصورات، وأكثر من كونه مسألة توقيت رهيب لبضع ثوان رهيبة.

وتشير برامج مراقبة الكويكبات القريبة من الأرض والمكلفة بمنحنا معلومات عن التأثيرات المدمرة المحتملة، إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في المستقبل القريب.

وباستثناء الحالات النادرة لصدمة صخرة مخبأة في وهج الشمس، أو كويكب تدفعه الجاذبية بطرق يصعب التنبؤ بها، يبدو أن لدينا متسعا من الوقت للتوصل إلى خطة.

ومع ذلك، فبالنظر إلى الوقت الكافي، قد نتوقع أن تشهد الأرض تأثيرا مشابها مرة أخرى. وإذا لم نتمكن من استخدام التكنولوجيا لتجنب التعرض للضرب، فسنحتاج إلى الاستعداد لنوع من العواقب البيئية.

المصدر: ساينس ألرت