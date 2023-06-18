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روسيا تصنع كاسحات ألغام بحرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصنع كاسحات ألغام بحرية جديدة
youtube/ LA MAGRA
كاسحة ألغام بحرية روسية من نوع "ألكسندريت"
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطويرة عدة سفن حربية جديدة، من بينها كاسحات ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت".

وتورد المعلومات المتوفرة، أن مصنع "سريدني-نيفسكي" الروسي لبناء السفن سيشهد يوم الاثنين 19 يونيو فعالية للاحتفال ببدء تصنيع سفينة "دميتري ليسوف" من فئة "ألكسندريت"، التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 12700، من أجل استخدامها في عمليات مكافحة الألغام البحرية.

وأكثر ما يميز سفن "ألكسندريت" الروسية أن هياكلها مصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها متينة وعصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات "سونار" متطورة وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف الألغام البحرية وتدميرها.

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ويبلغ طول كل واحدة من هذه السفن 61 مترا تقريبا، وعرضها 10 أمتار، كما يعادل مقدار إزاحتها للمياه 890 طنا، بينما تملك القدرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا

 

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