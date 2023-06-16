الجيش الروسي يستعد لاستلام سفينة صاروخية كبيرة

أعلنت شركة بناء السفن المتحدة الروسية أن سلاح البحرية في البلاد يستعد لاستلام سفينة صاروخية جديدة.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة، أليكسي رحمانوف: "من المفترض أن يستلم سلاح البحرية الروسي، في المستقبل القريب، سفينة الأميرال غولوفكو الصاروخية التي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22350، بعد أن تستكمل جميع الاختبارات المطلوبة للسفينة".

وأضاف:"الاختبارات ستنتهي قريبا جدا، ونحن على استعداد لتسليم السفينة للجيش خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، والعام الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطواقم المخصصة لهذه السفينة بدأت تدريباتها في أحد المراكز العسكرية ببطرسبورغ.

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ويبلغ طول السفن التي تنتجها روسيا في إطار المشروع 22350 نحو 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 5400 طن، ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 19 عقدة بحرية لمسافات تصل إلى 4500 ميل، فضلا عن نقل طاقم مكون من 170 شخصا.

وتتسلح هذه السفن بمنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: سلاح روسيا