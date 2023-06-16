الهند تنزل إلى المياه ثالث سفينة ASW SWC مضادة للغواصات

أعلن موقع Naval News أن الهند احتفلت مؤخرا بإنزال ثالث سفينة ASW SWC مضادة للغواصات إلى المياه.

وجاء في منشور على الموقع: "شهد حوض بناء السفن الهندي التابع لـشركة"GRSE" مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة من نوع ASW SWC إلى المياه، وهي ثالث سفينة مضادة للغواصات من هذه الفئة تم تصنيعها لصالح الجيش الهندي.

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية الهندي يخطط بشكل عام للحصول على 16 سفينة من فئة ASW SWC، سيتم صنع 8 منها في شركة "GRSE"، والسفن الباقية ستصنعها شركة Cochin Shipyard.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها: "إنزال ثالث سفينة من سفن ASW SWC إلى المياه في غضون 6 أشهر فقط يعزز ثقتنا بشركات بناء السفن المحلية".

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يبلغ طول كل سفينة من سفن ASW SWC الجديدة 77.6 م، وعرضها 10.5 م، ومقدار إزاحتها للميها يعادل 900 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 1800 ميل بحري في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمنظومات RBU-6000 لإطلاق الصواريخ والقنابل، وطوربيدات من عيار 324 ملم، وألغام مضادة للأهداف البحرية، ومدافع من عيار 30 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، ومنظومات OFT M2 القتالية التي يمكن التحكم بها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا