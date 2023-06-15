روسيا تختبر جيلا مطوّرا من طائراتها المدنية الكبيرة

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات أن الخبراء في البلاد يجهّزون لاختبار طائرات مدنية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:"في إطار البرنامج الروسي لتطوير الطائرات المدنية تجري الاستعدادات لأول رحلة تجريبية لطائرة Il-96-400M المعدّلة، وإن موعد الرحلة سيتم تحديده من قبل اللجنة العلمية والتقنية المختصة بعد الانتهاء من الاختبارات الأرضية على الطائرة".

وأشار البيان إلى أن الطائرة الجديدة حصلت على الرقم التسلسلي 96115، وتم طلاؤها برسومات تحمل شعارات الشركة الروسية المتحدة لبناء الطائرات، وتم تجهيزها بأحدث المعدات والإلكترونيات التي تم تطويرها في روسيا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طائرة Il-96-400M الجديدة هي نسخة مطوّرة عن طائرات Il-96-300، لكنها حصلت على هيكل أطول، ومقصورتها باتت تتسع لـ 400 راكب، فضلا عن أنها قادرة على القيام برحلات طويلة عابرة للقارات.

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وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها أنتاج نموذج اختباري من هذه الطائرات وعدة طائرات Il-96-400M أخرى لتحديث أسطولها الجوي حتى عام 2030، وابتداء من عام 2025 سيتم تسليم طائرتين من هذا النوع كل سنة لشركات الطيران الروسية.

المصدر: سلاح روسيا