رومانيا قد تصبح أول دولة أوروبية تشتري غواصات Scorpene الفرنسية

أعلن موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن رومانيا ستكون أول دولة أوروبية تشتري غواصات Scorpene الفرنسية.

وجاء في منشور على الموقع :"تخطط رومانيا لشراء غواصات Scorpene التي تطورها شركة Naval Group الفرنسية، وقد وافق البرلمان الروماني على شراء غواصتين من هذا النوع بقيمة ملياري دولار".

وأشار الموقع إلى أن تشيلي كانت أول دولة تشتري من فرنسا غواصات Scorpene، إذ تم في العقد الأول من القرن الحالي تطوير غواصتين لجيشها في إسبانيا في إطار اتفاقية وقعتها Naval Group الفرنسية مع شركة Navantia الإسبانية، وبعدها قامت Navantia بتصنيع غواصتين من هذا النوع لصالح ماليزيا، وفي عام 2009 تم إنهاء الاتفاقية بين الشركتين الفرنسية والإسبانية.

وبعد ذلك تعاقدت الهند مع فرنسا للحصول على غواصات Scorpene، إذ صنعت الأخيرة 6 غواصات لصالح الجيش الهندي، وكذلك طورت Naval Group الفرنسية 4 غواصات من هذا النوع لصالح البرازيل.

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وتطور غواصات Scorpene ضمن فئات يتراوح طول الغواصة فيها ما بين 62 و70 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه ما بين 1540 و1900 طن، ويمكن لهذه الغواصات الغوص حتى عمق 350 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا