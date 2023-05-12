هل ستحمل الطائرات الأوكرانية السوفيتية الصنع صواريخ بريطانية بعيدة المدى؟

لا تصلح مقاتلات "سو- 27" و"ميغ – 29" لأن تحمل صواريخ Storm Shadow المجنحة البعيدة المدى التي سلمتها بريطانيا لأوكرانيا.

هذه الصواريخ ليمكن أن تحملها في الوقت الراهن طائرات Eurofighter Typhoon، Rafale، Mirage 2000 و Tornado.

لذلك سيحتاج جيش نظام كييف إلى بعض الوقت لتكييف تلك الصواريخ البريطانية والفرنسية الصنع مع الطائرات الحربية التي أنتجها الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي.

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يذكر أن تصميم صواريخ Storm Shadow الفائقة الدقة "جو – أرض" بدأ في بريطانيا وفرنسا منذ 30 عاما. وانطلق إنتاجها الصناعي المتسلسل عام 2001، واستخدمت الصواريخ في ليبيا والعراق واليمن وسوريا.

وتخصص Storm Shadow لتوجيه ضربات جوية إلى المنشآت الهامة، بما فيها المنشآت المحمية جيدا، مثل المخابئ تحت الأرضية. وتحلّق الصواريخ نحو الهدف على ارتفاع 30 – 40 مترا معتمدة على الملاحة الفضائية والخرائط الإلكترونية للأرض، وذلك لتجنب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية.

ويعتبر الخبراء أن كييف تسلمت نماذج تصديرية من Storm Shadow يبلغ مدى عملها 250 كيلومترا، مع العلم أن نماذجها الأساسية يمكن أن تطلق إلى مسافة 560- كلم.

بينما لا يستبعد الخبراء أن يكون الخبراء الأوكرانيون والبريطانيون قد سبق و جهّزوا الطائرات السوفيتية الصنع لتحمل تلك الصواريخ البعيدة المدى قبل تسريب معلومات عن تسليمها لأوكرانيا. ومن غير المستبعد إطلاقها كذلك من زوارق حربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا