منظومة "شتورم" الروسية تمنع الدبابات الأوكرانية من اختراق الدفاعات

يستخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بنجاح منظومة "شتورم – إس" الذاتية الحركة المجنزرة المضادة للدبابات.

وتحمل المنظومة 12 صاروخا مضادا للدبابات. وعلى الرغم من أن تصميمها يعود إلى العصر السوفيتي (سبعينيات القرن الماضي) فإنها لا تزال في حوزة القوات المسلحة الروسية، وقد دمر طاقم إحدى المنظومات من هذا النوع مؤخرا دبابتيْن من مجموعة الدبابات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات الروسية في أحد أقسام الجبهة الروسية الأوكرانية.

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وتم تزويد المنظومة أولا بصواريخ "كوكون" (الشرنقة) السوفيتية الصنع، ثم حلت محلها عدة نماذج مختلفة الاستخدامات من صواريخ "أتاكا" (الهجوم) المضادة للدبابات ذات فاعلية كبيرة.

وقد تم وضع منظومة " شتورم" مع منصتها لإطلاق صواريخ "أتاكا" المتعددة المهام على منصة قاطرة "إم تي إل بي" البرمائية المجنزرة الخفيفة. ويتم إعداد منصة الإطلاق أوتوماتيكيا مع أن تؤخذ في الحساب الأوامر الصادرة عن موجِّهها. وتنتهي عملية إعادة تعمير المنصة قبل أن يصل الصاروخ إلى الهدف المعيّن له. وتم تزويد المنظومة المضادة للدبابات بأجهزة بصرية مخصصة للبحث عن الهدف والتصويب عليه.

وتسمح صواريخ المنظومة بإصابة الأهداف البرية والجوية البطيئة على مسافة لا تزيد عن 5 كيلومترات. وبفضل ذلك يتم إطلاق الصاروخ من خارج منطقة مسؤولية الوسائل المضادة للدبابة المعادية. أما السرعة فوق الصوتية للصاروخ فتمنع دفاعات العدو من تدميره.

يذكر أن وزن المنظومة يبلغ 12 طناً، والمسافة القصوى لإطلاق الصواريخ 5 كلم، وسرعة الرماية 3 – 4 إطلاقات للصواريخ في الدقيقة، والقدرة على اختراق الدروع 800 ميليمتر، والسرعة القصوى لسير المنظومة على الطريق المعبدة 60 كلم/ساعة، وطاقم المنظومة 3 أفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا