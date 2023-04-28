الدفاع الروسية تنشر أولى صور الدبابات المزودة بأجهزة الحماية الدينامية النشيطة

ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي أولى الصور الفوتوغرافية لدبابة "تي – 90 إم" المزوّدة بمنظومة الحماية النشيطة المطورة "أرينا".

واقتبست بعض الرسوم لهذا الابتكار الجديد من شهادة براءة الاختراع التي نشرتها قناة "تليغرام "فويني أوسفيدوميتِل" الروسية.

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يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق باحتمال ظهور مثل هذا النموذج للدبابة القتالية الأساسية، لكن غالبا ما تم نشر صور فوتوغرافية وفيديوهات لمنظومة الحماية النشيطة مركّبة على دبابة "تي – 72 بي 3 إم" وليس على دبابة "تي – 90 إم".

ويبدو للوهلة الأولى أن المظهر الخارجي لم تطرأ عليه تعديلات وإنه لا يختلف عن النموذج الأساسي للدبابة. مع ذلك فإن مواصفات الحماية لدبابة "تي - 90" يفترض أن تزداد أضعافا.

وقد خضعت منظومة الحماية النشيطة "أرينا" مؤخرا لاختبارات باستخدام ذخائر أجنبية مغتنمة في أثناء العملية العسكرية الخاصة.

وجدير بالذكر أن منظومة الحماية النشيطة "أرينا – إم" قادرة على إسقاط الصواريخ الموجهة والقنابل التي تحاول إصابة الدبابة من أعلاها. وسيسمح إنتاجها الصناعي المتسلسل بجعل أفراد طاقم الدبابة الروسية يشعرون بأنهم في أمان.

يذكر أن رادارا سريع المفعول ومحميا من التشويش يشكّل أساسا للمنظومة. ويقوم الرادار باكتشاف أي خطر (على سبيل المثال صاروخ مضاد للدبابات) يستهدف المدرعة ويُصدر أمرا بتدميره. وتستخدم لهذا الغرض ذخائر موجّهة متوزعة على جسم الدبابة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا