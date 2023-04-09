روسيا في صدد تزويد دباباتها بأحدث مجمع للحماية النشيطة

نجحت روسيا في اختبار مجمع "أرينا – إم" لحماية الدبابات من ذخائر العدو، واستخدمت في ذلك الذخائر الروسية الصنع والذخائر المغتنمة الأجنبية الصنع.

أي تلك التي استولى عليها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة.

وقال ناطق باسم شركة "الأنظمة الفائقة الدقة" في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، إن اختبارات المجمع الجديد للحماية النشيطة جرت بناء على برنامج واسع قضى باستخدام الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات الروسية والأجنبية الصنع على حد سواء، وأضاف إن المجمع قد أكّد تماما فاعليته.

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وأوضح إن وزارة الدفاع الروسية يجب أن تتخذ عما قريب قرارا بتزويد دبابات "تي – 72" بهذا المجمع، إذ أنها معنية جدا لأن تتزود كل مدرعاتها، بما فيه دبابات "تي – 80" و"تي – 90" الحديثة بهذا المجمع الفعال بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن رادارا سريع المفعول ومحميا من التشويش يشكّل أساسا للمجمع. ويقوم الرادار باكتشاف خطر (على سبيل المثال صاروخ مضاد للدبابات) يستهدف المدرعة ويُصدر أمرا بتدميره. وتستخدم لهذا الغرض ذخائر موجّهة متوزعة على جسم الدبابة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا