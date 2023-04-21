ماسك جاد في تحصيل دولارات "تويتر".. إلغاء العلامة الزرقاء يطال حسابات كل الوزارات المصرية

يتابع رئيس "تويتر" الملياردير إيلون ماسك تنفيذ تهديداته بإلغاء العلامة الزرقاء لأي حساب لم يدفع اشتراكه وذلك منذ أمس الخميس، لتطال اليوم كافة الحسابات الرسمية للوزارات المصرية.

ورصدت مواقع إعلامية محلية تجريد عدد من حسابات الوزارات من العلامة الزرقاء لمنصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومنها وزارات المالية والاتصالات والتعاون الدولي قطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتموين والتجارة والصناعة ووزارات أخرى.

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وراج "هاشتاغ" العلامة الزرقاء في مصر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد الخطوة المفاجئة التي شهدها التطبيق الشهير خلال الساعات الماضية بإزالة علامة التوثيق المعروفة العلامة الزرقاء من كل الحسابات التي لم تدفع الاشتراك.

وكان ماسك قد حدّد مبلغ 8 دولارات كاشتراك شهري للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء لـ"تويتر"، وقال في وقت سابق، إن شركاته ستكون في وضع جيّد في عام 2023، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية المحتملة، وذلك بعد إثارته احتمال إفلاس "تويتر".

يشار إلى أن العديد من مستخدمي "تويتر" البارزين، فقدوا أمس الخميس علامات التوثيق الزرقاء التي ساعدتهم في توثيق هويتهم وتمييزهم عن المحتالين، وكان لـ"تويتر" نحو 300 ألف مستخدم موثق بموجب نظام التوثيق الأزرق، الكثير منهم صحفيون ورياضيون وشخصيات عامة.

المصدر: "القاهرة 24"