منصة "تويتر" تزيل علامة التوثيق من حساب عمرو دياب لعدم سداد الرسوم

أزالت منصة "تويتر" علامة التوثيق "الزرقاء" عن الحساب الرسمي للفنان المصري عمرو دياب، ليصبح الحساب غير موثق لعدم سداد الرسوم.

وأكد موقع "تويتر" أمس، أنه ستتم إزالة علامات التوثيق "الزرقاء" للأشخاص الذين لم يدفعوا قيمة الاشتراك اعتبارا من اليوم الخميس.

وأزالت منصة "تويتر"، يوم الخميس، علامة التوثيق "الزرقاء" من حسابات العديد من النجوم بسبب السياسة الجديدة التي فرضها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

واشتراك علامات التوثيق "الزرقاء" على تويتر، يوفر وصولا مبكرا لميزات محدودة، مثل تعديل التغريدة.

وتقدر قيمة الاشتراك بـ 8 دولارات أمريكية شهريا أو 84 دولار سنويا وذلك في البلدان التي يتوفر فيها الاشتراك.

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المصدر: وكالات