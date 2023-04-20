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ماسك ينفذ وعده.. صلاح ورونالدو ومشاهير الرياضة يخسرون علامة توثيق تويتر!

الرياضة

ماسك ينفذ وعده.. صلاح ورونالدو ومشاهير الرياضة يخسرون علامة توثيق تويتر!
AP
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نفذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة "تويتر" وعده بفرض رسوم على مستخدمي تويتر بقيمة 8 دولارات مقابل الحصول على علامة زرقاء لحساباتهم.

وأزالت منصة "تويتر"، يوم الخميس، علامة التوثيق "الزرقاء" من حسابات العديد من نجوم كرة القدم بسبب السياسة الجديدة التي فرضها ماسك، وجاء على رأسهم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

ماسك ينفذ وعده.. صلاح ورونالدو ومشاهير الرياضة يخسرون علامة توثيق تويتر!

وظهر حساب الدولي البرتغالي، والذي يتابعه 108 ملايين شخص، وكذلك حساب المصري محمد صلاح، الذي يتابعه أكثر من 18 مليون شخص، من دون العلامة الزرقاء.

ماسك ينفذ وعده.. صلاح ورونالدو ومشاهير الرياضة يخسرون علامة توثيق تويتر!

كما خسر الدولي الجزائري، رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، ونجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي "العلامة الزرقاء" بجانب نجوم آخرين في الرياضة والفن وفي مجالات أخرى.

المصدر: مواقع التوصل

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