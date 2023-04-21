مصمم الروبوت "ماركر" يكشف قدراته

اعلن يفغيني دودوروف مدير شركة Androidnaya Tekhnika المنتجة للروبوت "ماركر" أن هذا الروبوت سيمكنه إطلاق ما يصل إلى 100 طائرة صغيرة مسيرة.

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ويشير دودوروف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن الشركة صممت طائرات مسيرة (BAS-80) خصيصا للإطلاق من منصة ماركر.

ويقول: "يمكننا تثبيت حاويات على الروبوت ماركر تحتوي على حوالي 100 طائرة مسيرة صغيرة. أي يمكن مهاجمة مواقع العدو بسرب من الطائرات المسيرة".

ووفقا له، تم تنفيذ مئات طلعات الطائرات المسيرة BAS-80 حتى الآن. ونأمل الانتهاء من الاختبارات في الأشهر الثلاثة - الأربعة المقبلة (يوليو - أغسطس 2023)، وبعد ذلك سنعرض نتائجها على الزبائن المحتملين، ما سيسمح على ضوء ذلك البدء بالإنتاج المتسلسل.

وتجدر الإشارة إلى أن وزن BAS-80 1.7 كلغم من دون الرأس الحربية التي من المحتمل أن تزن 600 غرام قابلة للزيادة. ومدى الطيران يصل إلى 30 كيلومترا ، و مدة تحليقها تصل إلى 18 دقيقة.

المصدر: نوفوستي