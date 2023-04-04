روبوت "مركر" المقاتل" يُزوّد بقاذفات قنابل حديثة

يبدأ الإنتاج الصناعي المتسلسل لروبوتات "ماركر" الروسية المزوّدة بمنظومات "كورنيت" المضادة للدبابات.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية قال إن الروبوتات المقاتلة المطوّرة ستستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن، دميتري روغوزين" المدير العام السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية ورئيس مجموعة المستشارين في منطقة دونباس كان قد نشر في وقت سابق على قناة "تلغرام" التابعة له فيديو أظهر اختبار روبوت "ماركر" المزوّد بمنظومة "كورنيت".

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وقال المصدر إن منظومة "كورنيت" هي سلاح خطير قادر على إصابة المدرعات من مسافة حتى 5500 متر وخرق درعها المحمي بأجهزة الحماية الدينامية حتى بسمك 1000–1200 ملم، ومن شأنه أن يصبح السلاح الرئيسي للروبوت. وأضاف أن روبوت "ماركر" المزوّد بمنظومة "كورنيت" قد يصبح قاتلا حقيقيا للدبابات، وبينها الدبابات الغربية الصنع.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن 4 روبوتات من هذا النوع قد تم إرسالها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث خُضعت لاختبارات مختلفة.

وتضم أسلحة الروبوت، إضافة إلى منظومة "كورنيت" رشاشا ثقيلا بمقدوره إطلاق النيران الدقيقة وتدمير الأهداف البرية والجوية المحلقة على ارتفاع منخفض دون أن يُلحق الأفراد المتحكمين فيه بأضرار.

علاوة على ذلك يتزود الروبوت بوسائل الاستطلاع التكتيكي والرادارات والأجهزة البصرية. كما تم تزويده بدرونات صغيرة الحجم.

ويمكن التحكم فيه حاليا من مسافة 5 كيلومترات. إلا أنه يُخطط لأن يعمل الروبوت في المستقبل على مسافة آلاف الكيلومترات. ويمكن أن يستخدم كذلك منصتيْن إداهما مجنزرة والثانية مدولبة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا