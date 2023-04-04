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روسيا تصنع طائرات مدنية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصنع طائرات مدنية جديدة
ixbt.com
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أعلن مصنع سمولينسك الروسي لصناعة الطيران أنه سيساهم في تطوير بعض أجزاء طائرات Ladoga المدنية التي يجري العمل على تطويرها.

وقال مدير المصنع، أندريه توبوركوف "سيقوم مصنعنا بالتعاون مع الشركات الروسية التي تطور طائرات Ladoga المدنية الجدية، وسنقوم بتجميع أجنحة هذه الطائرات والأقسام الداخلية لتلك الأجنحة، في إطار خططتنا البعيدة المدى سنبدأ من عام 2026 بإنتاج ما بين 25 و30 مجموعة أجنحة كاملة للطائرات الجديدة".

روسيا تصنع طائرات مدنية جديدة
expert-so.ru

وكان المدير العام لمؤسسة صناعة الطيران في مدينة سمارا الروسية أليكسي غوسيف قد أشار في وقت سابق إلى أن مصنع Aviakor  التابع للمؤسسة سيكون أكبر مقاول لتصنيع طائرات Ladoga الجديدة المزودة بـ 44 مقعدا، والتي يتم تطويرها بتوجيهات من وزارة الصناعة والتجارة الروسية".

روسيا تصنع طائرات مدنية جديدة
expert-so.ru
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وأضاف: "في منتصف مارس العام الفائت تم توقيع العقد مع مؤسستنا لتطوير 4 هياكل جديدة لهذه الطائرات من أجل اعتماد واحد منها ليصبح الهيكل المعتمد في المستقبل، لقد احتفظنا بجميع الكفاءات في مؤسستنا بعد إيقاف برنامج إنتاج طائرات An-140، والآن نبدأ بإنتاج معدات جديدة للطيران".

المصدر: سلاح روسيا

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