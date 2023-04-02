روسيا تدعم أسطولها البحري بكاسحات جليد نووية جديدة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير كاسحات جليد نووية جديدة من نوع Arktika في إطار المشروع الحكومي "22220".

وحول الموضوع قال رئيس قسم تطوير بحر الشمال في شركة "روس آتوم" الروسية، مكسيم كولينكو: "لدينا خطط لتصنيع كاسحتي جليد نوييتين جديدتين من نوع Arktika في إطار المشروع الحكومي الروسي 22220، السفينتن الخامسة والسادسة من هذه الفئة سيتم بناؤهما في في مصنع البلطيق الروسي لبناء السفن ببطرسبورغ".

وأضاف"كاسحة الجليد الخامسة من فئة Arktika من المفترض أن يبدأ تصنيعها في مايو 2024، والسفينة السادسة سيبدأ تصنيعها في أكتوبر 2025.. وحددت الجكومة المبالغ اللازمة للمشروع عبر ميزانية مدتها ثلاث سنوات، وتم تخصيص 58.9 مليار روبل للمشروع".

وكانت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن قد أشارت في وقت سابق إلى السفينة التسلسلية الخامسة من سفن المشروع "22220" من المفترض أن يتم تشغيلها في ديسمبر 2028، أما السفينة السادسة التي ستطور في إطار هذا المشروع فستشغّل في ديسمبر 2030.

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تطور روسيا سفن" Arktika" لتعمل ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 م.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 173.3 م، وعرضها 34 مترا، وارتفاعها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 33500 طن، وجهّزت هذه السفن بمحطات طاقة نووية مستقلة باستطاعة 60 ميغاواطا عمر خدمتها الافتراضي 320 ألف ساعة.

المصدر: سلاح روسيا