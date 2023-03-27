تزويد القناصة الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة ببدلات مموّهة لا تراها أجهزة التصوير الحرارية

يتسلم القناصة الروس الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بدلات مموّهة غير مرئية لأجهزة التصوير الحراري (أجهزة الرؤية الليلية) .

حيث لا يكشف الجهاز العسكريين حتى على مسافة متريْن.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بذلك نقلا عن، دوولان أندرييف، الناطق باسم الشركة المصنعة لتلك الأجهزة والذي قال: "إننا قمنا بإنتاج مجموعة كبيرة من البدلات المموهة، وقد أظهر النموذج الـ15 أفضل نتيجة، فلا يرى المصوّر الحراري بدلتنا المموّهة حتى من مسافة مترين".

وحسب الناطق، فإن الشركة قد سبق لها أن أرسلت حوالي 5 آلاف نسخة من منتجاتها إلى منطقة العملية الخاصة، وبينها الأغطية المموّهة ومعاطف النوم والستائر.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس من مدينة تومسك في غرب سيبيريا حصلوا عام 2015 على براءة اختراع مواد لها خصائص إخفاء وتمويه عالية ضمن نطاق واسع من الأشعة تحت الحمراء حيث يتم ضمان ظاهرة الإخفاء من خلال بنية تمويه خاصة، وتكيف انعكاساتها مع أي خلفية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا