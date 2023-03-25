صياد متقاعد من بورياتيا الروسية يفوز بنزال بين قناصين على بطلة أوكرانية في البياتلون

فاز الصياد المتقاعد، سيرغي خورباكوف بنزال بين قناصين في منطقة دونباس، وأصاب بطلة أوكرانيا الشابة في البياتلون (مسابقات التزلج على الثلج والرماية).

وقد ذهب الصياد المتقاعد، سيرغي خرباكوف، البالغ من العمر 63 عاما، إلى دونباس كمتطوع. وقال: "لم يرغب الضباط في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أولا في الموافقة على تجنيدي بسبب سني المتقدم. وقلت لهم إن العمر هو مجرد رقم (عدد الأعوام). بينما أنا جاهز جسديا. هل تريدونني أن أقوم بتمرينات الضغط 70 مرة بحضوركم"؟ ونجحت في ذلك بالطبع، فسمحوا بتجنيدي وأرسلوني إلى منطقة دونباس لأعمل هناك قناصا". دخل الصياد المتقاعد المعركة على الفور.

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وفوجئ سيرغي في أول معركة له بظهور سيدة قناصة تُدخل طلقة في السبطانة، ويحيط بها مساعدان، معهما بنادق قنص. فاستهدفها وصوّب بندقيته وأطلق النار عليها، فأرداها قتيلة وانصرف المساعدان. وقال: "بعد عودتي إلى الخندق شعرتُ بإصابة في ساقي، وهي رصاصة أطلقها أحد مساعدي القناصة القتيلة".

وبعد جرحه في الساق، عاد سيرغي إلى منزله في جمهورية بورياتيا حيث اعترف لوالدته بأنه كان في دونباس، إذ أنه قال لها في البداية إنه ذاهب لأداء مهمة مدنية في شمال روسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا