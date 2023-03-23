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روسيا..ابتكار عدسة خادعة مثابة "درع" قادرة على إخفاء الأجسام الحرارية عن المسيرات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا..ابتكار عدسة خادعة مثابة
Globallookpress Victor Lisitsyn
كوادروكوبتر
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أعلن ميخائيل زاكرويف المدير العام لشركة "أرماكس" الروسية عن نجاح اختبارات تقنية تستخدم الكوادروكوبتر.



وأشار زاكرويف في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن خبراء الشركة ابتكروا تقنية "درع" قادرة على إخفاء الأجسام الحرارية تماما عن أعين الطائرات المسيرة المزودة بجهاز تصوير حراري.

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ووفقا له، هذه التقنية عبارة عن شريط لتغطية الأجسام وتظهر على الشريط صورة المنطقة المحيطة إي هو بمثابة "عدسة وهمية".

ويقول: "تسمح هذه التكنولوجيا بإخفاء الأجسام الحرارية عن أجهزة التصوير الحراري".

ووفقا له، أجرت الشركة اختبارات ناجحة باستخدام طائرات الكوادروكوبتر المسيرة.

ويقول: "تحلق الطائرة المسيرة وترى الأرض ولكنها لا ترى الجسم. ولكن عندما يخرج الشخص من تحت "الدرع" تكتشفه الطائرة المسيرة. وهذا يعني أن الأجسام التي تخفى تحت هذا "الدرع" لن تُرى من الفضاء. ويبدو هذا وكأنه نوع من السحر".

ووفقا للمبتكرين، تعتزم الشركة إرسال مقترح إلى وزارة الدفاع الروسية بشأن إجراء المزيد من الاختبارات.

المصدر: تاس

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