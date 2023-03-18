مسيرة انتحارية روسية تحول منظومة صاروخية أوكرانية إلى شظايا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تم تصويره من الجو، يوثق هجوما نفذته مسيرة انتحارية روسية من نوع "لانسيت"، استهدف منظومة لإطلاق الصواريخ من نوع "RM-70" تابعة للجيش الأوكراني.

ويظهر التسجيل المصور المنظومة الصاروخية متمركزة في أحد الحقول ومحملة بالصواريخ، قبل أن تندلع فيها النيران وتتطاير الشظايا نتيجة الضربة التي نفذتها المسيرة الانتحارية "لانسيت".

وقالت وزارة الدفاع إن منظومة الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية تم اكتشافها من قبل أطقم الطائرات بدون طيار، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي