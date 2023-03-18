روسا تختبر سفنا سريعة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء يعملون على اختبار جيل جديد من السفن السريعة التي تعمل بمبدأ الوساداة الهوائية.

وحول الموضوع قال مدير شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف: "يعمل المختصون في حوض ريبينسك الروسي لصناعة السفن على إدخال بعض التعديلات على سفن Haska-10 الجديدة التي تعمل بالوسادة الهوائية، وذلك بعد الاختبارات الأولية التي أجريت على هذه السفن".

وأضاف "أثناء الاختبارات الماضية على السفن رأى المختصون حاجة لتحسين بعض الأنظمة الفرعية والأجهزة الموجودة فيها، ويعمل المختصون في حوض ريبنسك على ضبط هذه المعدات بدقة، الموعد المقرر لبداية المرحلة الثانية من الاختبارات هو نهاية مارس- بداية أبريل القادم".

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بدأت روسيا بتطوير سفن Haska-10 عام 2017 في حوض "ريبينسك" لبناء السفن، في إطار برنامجها الحكومي لتطوير السفن والمعدات البحرية الموضوع ما بين عامي 2013 و2030، وكشفت عن أول نموذج من هذه الآليات في منتدى "الجيش-2020"، وتبعا للخبراء فإن السفن الجديدة تحقق توازنا ما بين المتانة والمرونة في الهيكل ما يجعلها سهلة الحركة في وقوية بنفس الوقت، كما يمكن لكل واحدة منها نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10 طن.

المصدر: سلاح روسيا