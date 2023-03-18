 
مباشر

روسا تختبر سفنا سريعة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية

العلوم والتكنولوجيا

روسا تختبر سفنا سريعة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية
Sputnik Mikhail Golenkov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uy5o

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء يعملون على اختبار جيل جديد من السفن السريعة التي تعمل بمبدأ الوساداة الهوائية.

وحول الموضوع قال مدير شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف: "يعمل المختصون في حوض ريبينسك الروسي لصناعة السفن على إدخال بعض التعديلات على سفن Haska-10 الجديدة التي تعمل بالوسادة الهوائية، وذلك بعد الاختبارات الأولية التي أجريت على هذه السفن".

روسا تختبر سفنا سريعة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية
youtube/24 NEWS plus

وأضاف "أثناء الاختبارات الماضية على السفن رأى المختصون حاجة لتحسين بعض الأنظمة الفرعية والأجهزة الموجودة فيها، ويعمل المختصون في حوض ريبنسك على ضبط هذه المعدات بدقة، الموعد المقرر لبداية المرحلة الثانية من الاختبارات هو نهاية مارس- بداية أبريل القادم".

روسا تختبر سفنا سريعة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية
youtube/24 NEWS plus
إقرأ المزيد
روسيا تستغني عن المحركات الأجنبية في قواربها العسكرية السريعة
روسيا تستغني عن المحركات الأجنبية في قواربها العسكرية السريعة

بدأت روسيا بتطوير سفن Haska-10 عام 2017 في حوض "ريبينسك" لبناء السفن، في إطار برنامجها الحكومي لتطوير السفن والمعدات البحرية الموضوع ما بين عامي 2013 و2030، وكشفت عن أول نموذج من هذه الآليات في منتدى "الجيش-2020"، وتبعا للخبراء فإن السفن الجديدة تحقق توازنا ما بين المتانة والمرونة في الهيكل ما يجعلها سهلة الحركة في وقوية بنفس الوقت، كما يمكن لكل واحدة منها  نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10 طن.

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو