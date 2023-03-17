روسيا تستغني عن المحركات الأجنبية في قواربها العسكرية السريعة

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها تعمل على تطوير محركات جديدة للقوارب العسكرية في الجيش، للاستغناء عن المحركات المستوردة.

وحول الموضوع قال رئيس الشركة آلان لوشنيكوف: "تعمل كلاشينكوف على خطة لتطوير قوارب BK-10 العسكرية السريعة التابعة للجيش الروسي، وقد وضعنا خطة لتزويد هذه القوارب بمحركات محلية الاصنع للاستغناء عن المحركات المستوردة، المخططات لتطوير وتعديل هذه القوارب جاهزة، وننتظر الرد من قبل المختصين في سلاح البحرية الروسية حولها".

وأضاف "تطوير محركات وأنظمة طاقة جديدة وفق المعايير المطلوبة لتحديث قوارب BK-10 و BK-16 يعتبر أمرا ضروريا، لذا نسعى لتحقيق هذا الأمر بقدرات محلية".

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صممت روسيا قوارب BK-10 لتكون قواربا عالية السرعة تستخدم في عمليات الإنزال البحري ودعم القوات العسكرية، وعمليات مكافحة القرصنة والتهريب البحري وعمليات مكافحة الإرهاب، ويمكن لنسخ BK-10s المعدلة منها الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية وقطع 400 ميل بحري في كل مهمة.

وتتضمن منظومة التسليح في كل قارب من هذه القوارب 4 رشاشات من عيار 7.62 و12.7 ملم، كما يمكن تجهيزها بقاذفات قنابل وقاذفات لصواريخ الموجهة.

المصدر: سلاح روسيا