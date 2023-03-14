روسيا تكشف عن مسيرة "TRAMP" الجديدة أثناء اختبارها (فيديو)

كشفت روسيا عن تصميم نموذج مسيّرة "TRAMP" الجديدة أثناء إجراء الاختبارات الأرضية على هذا النموذج.

وتظهر اللقطات التي نشرتها وكالة "نوفوستي" الروسية لاختبار نموذج الطائرة شكلها العام، وكيف تم اختبار آليات التحكم فيها، وعمليات تشغيلها وحركتها على المدرجات قبل الإقلاع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نموذج الطائرة يخضع للمراحل النهائية من الاختبارات الأرضية، ويتم تجهيزه لأول رحلة تجريبة.

وتأتي مسيّرة "TRAMP" على شكل طائرة عادية ثابتة الجناحين، محركها مثبت في قسمها الأمامي، وشفرات ذيلها على شكل حرف "V"، والميزة الرئيسية في هذه الدرونات هي حجرة الشحن الكبيرة الموجودة فيها، والتي أتت بسعة 2650 ليترا، وتسمح باستيعاب حمولة كبيرة، كما يمكن إسقاط هذه الحمولة من الطائرة وهي تتحرك باستخدام المظلات، ويمكن لهذه الدرونات التحليق بسرعة 195 كلم/سا، والوصول إلى علو 3000 متر.

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ومن بين الأمور المميزة في الطائرات الجديدة قدرتها على الإقلاع والهبوط من مدرجات قصيرة وغير معبدة، كما أن تصميمها يساعد على استبدال أجنحتها ومحركاتها ومعدات الهبوط فيها بسهولة.

المصدر: وكالات روسية