سلاح البحرية الأمريكي يتسلّم سفينة نقل عسكري ذاتية القيادة

أعلنت وسائل إعلام أن سلاح البحرية الأمريكي تسلّم مؤخرا سفينة نقل عسكري عالية السرعة مزودة بأنظمة التوجيه الذاتي.

وتبعا لموقع Naval News فإن "شركة Austal USA سلّمت سلاح البحرية الأمريكي مؤخرا سفينة Apalachicola، وهي السفينة رقم 13 من سفن النقل العسكري السريعة Spearhead، لكنها تختلف عن سفن Spearhead التقليدية بحصولها على نظام قيادة ذاتية، ويمكنها الملاحة بشكل مستقل تماما دون وجود طاقم بشري".

وأشار الموقع إلى أن نظام التوجيه الذاتي الموجود في السفينة الجديدة يمكنه أن يقود السفينة لمدة 30 يوما دون تدخل بشري، ويمكنه التحكم بموقعها ووجهتها.

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ويبلغ مقدار إزاحة كل سفينة من سفن Spearhead نحو 600 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 35 عقدة بحرية، وقطع مسافة 1200 ميل بحري في كل مهمة، ونقل مختلف المعدات والآليات العسكرية بما فيها دبابات M1A2 Abrams.

ويمكن للسفينة أيضا نقل 312 عسكري بعتادهم الكامل، كم انها مجهزة بمنصات لحمل مروحيات CH-53 / 53K، ويمكن تسليحها بأربع رشاشات M2 من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا