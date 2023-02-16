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روسيا تعرض على الهند مشروعا لتطوير غواصات عسكرية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعرض على الهند مشروعا لتطوير غواصات عسكرية جديدة
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نموذج لغواصات Amur-1650 الروسية الواعدة
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أعلنت وسائل إعلام أن روسيا عرضت على الهند مؤخرا مشروعا لتطوير غواصات عسكرية جديدة.

وحول الموضوع قال نائب مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا، فلاديمير دروجوف: "روسيا تعرض على الهند مشروعا لتطوير غواصات عسكرية في إطار برنامج Project 75I الذي كانت الهند قد أعلنت عنه سابقا، الغواصات المقترحة هي عبارة عن غواصات مطوّرة عن غواصات مشروع Amur-1650 الروسي".

وأضاف "نقدم للشركاء الهنود خيارا آخر للتعاون في مجال الصناعة العسكرية، وهو التصميم والإنتاج المشترك لغواصة وطنية غير نووية على أساس اتفاق حكومي دولي، مع مراعاة خبرتنا في العمل مع الجانب الهندي في مشاريع بحرية أخرى.. نحن نعرض على الجانب الهندي تطوير محركات للغواصات الجديدة من صنع روسي أو هندي، أو تطوير محركات روسية-هندية مشتركة".

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وكانت وسائل إعلام هندية قد أشارت في يناير الماضي إلى أن الهند قد تتخلى عن برنامج تطوير غواصات "Project 75I" بسبب البطء الشديد في تنفيذ المشروع، وبحلول عام 2030 قد تكون قد ظهرت في العالم غواصات أكثر تقدما تعمل ببطاريات الليثيوم أيون لا تحتاج لمحطات طاقة خاصة بها على متنها.

المصدر: سلاح روسيا

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