مركز إليزاروف يبتكر مادة لترميم عيوب العظام

أعلن المركز الوطني للبحوث الطبية لطب الرضوض وجراحة العظام عن ابتكار مادة يمكن استخدامها في جميع العمليات التي تتطلب تعويض نقص الكتلة العظمية وملء التجاويف في العظام والعمود الفقري.

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ويشير مصدر في المركز الوطني للبحوث الطبية لطب الرضوض وجراحة العظام (مركز إليزاروف) التابع لوزارة الصحة الروسية إلى أن خبراء المركز ابتكروا مادة ترقيعية فريدة من نوعها يمكن استخدامها في إزالة عيوب العظام.

ويقول: "ابتكر فريق من خبراء وأطباء قسم زراعة الأنسجة ونقل الدم في المركز مادة فريدة من نوعها Osteolit ​​"TM يمكن استخدامها في إزالة عيوب العظام، وقد سجلت رسميا كمادة طبية يمكن استخدامها في جميع عمليات جراحة العظام، العمود الفقري، الجراحة القيحية، حيث يتطلب الأمر تعويض النقص في كتلة العظام، وملء التجاويف في العظام والعمود الفقري".

المصدر: تاس