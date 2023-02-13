بريطانيا تطور غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ الباليستية

ذكرت الخدمة الصحفية لسلاح البحرية البريطاني ان الخبراء في البلاد بدأوا بالعمل على مشروع لتطوير غواصة نووية جديدة من نوع Dreadnought.

وجاء في بيان صادر الخدمة " بدأت بريطانيا بتطوير الغواصة النووية الثالثة من فئة Dreadnought، هذه الغواصة مصممة لحمل الصواريخ العابرة للقارات من فئة D-5 المعدّلة من صواريخ Trident-2.. بدأت شركة BAE Systems بقص المعادن الخاصة بهيكل هذه الغواصة في حوض Barrow-in-Furness لبناء السفن".

وكانت وسائل إعلام قد أشارت في وقت سابق إلى أن غواصات Dreadnought ستكون أكبر غواصات في سلاح البحرية البريطاني، وستصبح بديلا عن غواصات Vanguard، وتخطط بريطانيا لصنع 4 غواصات من جديدة منها ضمن مشروع تكلفته 31 مليار جنيه استرليني.

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بدأت بريطانيا بصنع أول غواصة من غواصات Dreadnought عام 2016، ومن المفترض أن تدخلها الخدمة أوائل عام 2030، أما الغواصة الثانية فبدأ العمل على صنعها عام 2019.

ويبلغ طول كل واحدة من هذه الغواصات 153.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 17200 طن، كما ستتسلح بـ 12 صاروخ باليستي من نوع Trident-2، وستكون هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وستجهز هذه الغواصات بمنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا