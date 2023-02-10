ألمانيا تطور غواصة غير مأهولة قادرة على حمل الغواصات المسيّرة

أعلن موقع Naval New أن ألمانيا تعمل على مشروع لتطوير غواصة مسيّرة قادرة على نقل الغواصات المسيّرة الصغيرة.

وجاء في منشور على الموقع "بدأت شركة ThyssenKrupp Marine Systems الألمانية بمشروع لتطوير غواصة غير مأهولة من نوع MUM، يمكنها نقل الغواصات الصغيرة الأخرى تحت الماء، وتبعا للشركة فإن هذه الغواصة ستكون أكبر غواصة مسيّرة من فئتها".

وأشار الموقع إلى "أن التجميع الفعلي لنموذج MUM الأولي سيبدأ صيف العام الجاري، وسيبلغ الطول الإجمالي لهذا النموذج 25 مترا، أي أن الغواصة الجديدة ستكون أطول من غواصات Orca XLUUV المسيّرة التي يعتمدها سلاح البحرية الأمريكي، وأن تصميم الغواصة الألمانية الجديدة سيشبه شكل السمكة المسطحة، وهذا التصميم سيمنح الغواصة استقرارا أكبر أثناء صعودها إلى سطح الماء، وسيساعد على إدخال تعديلات عليها في حال لزم الأمر".

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وتبعا لتصورات مطوري الغواصة فإن " MUM" ستكون غواصة مسيرة قابلة للتعديل لتتناسب مع مختلف أنواع المهمات، وستستخدم في خدمات الفحص والصيانة للمركبات البحرية، ومهمات الاستطلاع والإنقاذ، ومهمات التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية في قاع البحار، ومراقبة قاع البحار والمحيطات والبيئات المائية.

المصدر: سلاح روسيا