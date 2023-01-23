الصين تشغّل أول سفينة مسيّرة حاملة للمسيَّرات!

أعلن موقع Navy Recognition أن الصين بدأت بتشغيل أول سفينة مسيّرة كبيرة حاملة للدرونات والغواصات المسيرة.

وجاء في منشور على الموقع "بدأت الصين بتشغيل سفينة Zhu Hai Yun، وهي أول سفينة مسيَّرة حاملة للدرونات، وهذه السفينة يمكن توجيهها عن بعد، أو يمكنها العمل بنظام التوجيه الذاتي في البحر، وخلال الاختبارات التي أجريت عليها مؤخرا نجحت السفينة بالحركة في المياه بشكل مستقل لمدة 12 ساعة، وتمكنت من تجاوز العقبات وتصحيح مسارها آليا بشكل جيّد".

وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإن "السفينة الجديدة مخصصة لأغراض البحث العلمي البحري ومهمات البحث والاستطلاع، ويمكنها حمل أكثر من 50 دروناً وزورقاً وغواصة مسيّرة".

تم تطوير السفينة من قبل الشركة الصينية الحكومية لبناء السفن (CSSC)، وجمّعت في مصنع Huangpu-Wenchong Shipyard، وسيتم تشغيلها لصالح "مختبر المحيط الجنوبي" التابع لجامعة سصن يات صن الصينية.

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ويبلغ طول هذه السفينة 88.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2100 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وبالإضافة لحملها للدرونات والغواصات المسيرة، جهّزت السفينة بتقنيات متطورة لأعمال مسح قاع البحار، وجمع العينات البحرية، ويمكنها القيام بمهام البحث والاستطلاع البحري.

المصدر: سلاح روسيا