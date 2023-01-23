سلاح البحرية الروسي يتسلّم قريبا سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في الجيش الروسي سيحصل قريبا على سفينة جديدة للأبحاث البحرية.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية: "في فبراير القادم ستتسلم وزارة الدفاع الروسية سفينة الأبحاث البحرية الجديدة يفغيني غوريغليدجان، والتي طوّرت لصالح الجيش في مصنع يانتار، في إطار المشروع الحكومي الروسي 02670".

وأضاف "السفينة من المفترض أن تسلّم لمديرية الأبحاث الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية في فبراير بعد مراجعة الوثائق المطلوبة".

وكان مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن قد أشار مؤخرا إلى أن السفينة المذكورة قد أكملت جميع الاختبارات المطلوبة، وبناء على نتائج الاختبارات تم توقيع شهادات الاعتماد لتشغيلها وتسليمها للعميل.

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ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 4000 طن، ويمكنها نقل 55 شخصا من العلماء والباحثين وأعضاء الطاقم، والعمل في مهمات تصل مدتها لـ 32 يوما، وجهزتها روسيا بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، ومعدات للبحث العلمي ورصد البيئات البحرية، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020 وبعدها أخضعتها لعدة مراحل من الاختبار.

المصدر: سلاح روسيا