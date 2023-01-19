البدء بإنتاج رشاشات "كلاشينكوف" الجديدة لصالح الجيش الهندي

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أن شركة Indo-Russian Rifles Private Limited الروسية- الهندية المشتركة باشرت بصناعة رشاشات AK-203 لصالح الجيش الهندي.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي لـ"روستيخ" سيرغي تشيميزوف: "تربط روسيا والهند علاقات شراكة موثوقة، وكان مشروع شركة Indo-Russian Rifles Private Limited الموجودة في الهند إحدى النتائج المهمة للتعاون التقني والعسكري بين البلدين. فمع إطلاق الإنتاج المتسلسل لبنادق AK-203 في هذه الشركة ستبدأ الأسلحة الصغيرة العالية الجودة والمريحة والحديثة بالوصول إلى الجيش الهندي، وهذا النوع من البنادق الآلية يعتبر من بين أفضل الأسلحة الفردية في العالم، وتتميز هذه البنادق بمواصفات فنية وتكتيكية ممتازة".

وتبعا لتشيميزوف فإن الهدف من تأسيس الشركة المذكورة هو توطين صناعة بنادق AK-203 في الهند بنسبة 100%، وفي المستقبل القريب قد تتمكن هذه الشركة من تصنيع نماذج واعدة من بنادق كلاشينكوف الهجومية.

ومن جهته قال المدير العام لشركة Rosoboronexport الروسية، ألكسندر ميخييف: "بنادق AK-203 من عيار 7.62 مناسبة للعديد من البلدان، وقادرة على العمل في مختلف الظروف، ومنتجات شركة Indo-Russian Rifles Private Limited تتوافق بشكل كامل مع مفهوم Made in India وقواعد DAP-2020، واليوم تعتبر الهند أول دولة أجنبية تنتج بنادق AK-203، وقد تصدّرها إلى بلدان أخرى أيضا.

المصدر: سلاح روسيا