سلاح البحرية الأمريكي يتسلّم سفينة قتالية جدية

أعلن موقع Armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي تسلّم مؤخرا سفينة قتالية جديدة

وجاء في منشور على الموقع "في حوض بناء السفن Fincantieri Marinette Marine بولاية ويسكونسن أقيمت مؤخرا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية سفينة Marinette من فئة سفن Freedom المعدّلة".

وأضاف المنشور "هذه السفينة هي السفينة رقم 25 من سفن سلسلة سفن LCS التي يتم تصنيعها في حوص Fincantieri Marinette Marine الأمركي الذي تساهم فيه العديد من الشركات الأمريكية، السفينة طوّرت بشكل رئيسي من قبل شركتي Lockheed Martin وAustal USA".

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بدأ تطوير هذه السفينة في مارس 2020، وأنزلت إلى المياه أول مرة في أكتوبر من العام نفسه، وخضعت لاختبارات القبول عام 2022، ومن المخطط أن تباشر مهامها الرسمية في خدمة الجيش الأمريكي في يونيو العام الجاري.

ويبلغ طول هذه السفينة 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2862 طنا، كما يمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة.

وسلّحت السفينة بمدافع من عيار 57 ملم، ورشاشات من عيار 12،7 ملم، وأنظمة صاروخية مضادة للأهداف البحرية والجوية والبرية، فضلا عن قدرتها على نقل مروحيتين من نوع MH-60R/S ودرونات من نوع MQ-8.

المصدر: سلاح روسيا